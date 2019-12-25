В Москве на салатовой ветке метро на пути упал человек

В Москве на салатовой ветке подземки на пути упал человек. Об этом рассказали представители столичного метрополитена через собственный аккаунт в Twitter. Из-за несчастного случая работникам платформы пришлось временно увеличить интервалы движения составов. Известно, что инцидент зафиксирован на южном участке ветки метро.
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии вводится в график.
пресс-служба метро
В правоохранительных органах уточнили, что местный житель упал на рельсы на платформе "Зябликово". Момент ЧП совпал с подходом к станции поезда. Около 09:28 утра 25 июня мужчину извлекли с путей. Пострадавший выжил. По факту произошедшего будет организована проверка.
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Фото: Piter.tv
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