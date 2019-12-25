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В Москве на салатовой ветке метро на пути упал человек
Сегодня, 10:15
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В Москве на салатовой ветке метро на пути упал человек

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Мужчина остался жив.

В Москве на салатовой ветке подземки на пути упал человек. Об этом рассказали представители столичного метрополитена через собственный аккаунт в Twitter. Из-за несчастного случая работникам платформы пришлось временно увеличить интервалы движения составов. Известно, что инцидент зафиксирован на южном участке ветки метро.

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии вводится в график.

пресс-служба метро

В правоохранительных органах уточнили, что местный житель упал на рельсы на платформе "Зябликово". Момент ЧП совпал с подходом к станции поезда. Около 09:28 утра 25 июня мужчину извлекли с путей. Пострадавший выжил. По факту произошедшего будет организована проверка.

Эксперт прокомментировал смягчение антиковидных мер в Москве.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, москва, упал на рельсы
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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