В Москве на салатовой ветке метро на пути упал человек

Мужчина остался жив.

В Москве на салатовой ветке подземки на пути упал человек. Об этом рассказали представители столичного метрополитена через собственный аккаунт в Twitter. Из-за несчастного случая работникам платформы пришлось временно увеличить интервалы движения составов. Известно, что инцидент зафиксирован на южном участке ветки метро.

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии вводится в график. пресс-служба метро

В правоохранительных органах уточнили, что местный житель упал на рельсы на платформе "Зябликово". Момент ЧП совпал с подходом к станции поезда. Около 09:28 утра 25 июня мужчину извлекли с путей. Пострадавший выжил. По факту произошедшего будет организована проверка.

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Фото: Piter.tv