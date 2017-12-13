Видео: на ВДНХ произошел пожар в центральном павильоне

В Москве поздно вечером загорелся центральный павильон ВДНХ.

В Москве 12 декабря в ходе реставрационных работ загорелись строительные леса на главном павильоне ВДНХ. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что 12 декабря 2017 года в 23.07 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС поступило сообщение о пожаре. По предварительной информации стало известно, что загорелись строительные леса.

Установлено, что в 00.03 сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар.

Фото, видео: Instagram - alexvdnx, mifka_forest, rynok_krynok. YouTube - Просто канальчик