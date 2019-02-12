Видео из Москвы: Двое приезжих напали на женщину и ограбили

Злоумышленники ходили по дворам в поисках жертвы, чтобы ограбить.

Двое молодых парней напали на женщину, избили и ограбили.

ЧП произошло недалеко от метро Кантемировская во дворах жилых домов. 58-летняя женщина шла по улице, когда на нее налетели двое парней, ударили несколько раз и отобрали сумку. После чего злоумышленники скрылись с места преступления в сторону метро.

Пострадавшая сразу же обратилась в полицию, и грабителей удалось задержать по горячим следам. Преступники были задержаны, в содеянном они признались.

Ранее Piter.TV сообщал, что утром 12 февраля на станции метро "Селигерская" на 31-летнего мужчину наехал электропоезд.

Видео: МВД РФ по г. Москва