  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве молодой человек прокатился на угнанном автобусе и бросил его на улице
Сегодня, 14:13
90
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Москве молодой человек прокатился на угнанном автобусе и бросил его на улице

0 0

Преступник задержан оперативниками.

В Москве молодой человек угнал микроавтобус, а затем оставил транспортное средство без присмотра. Известно, что преступление совершено по Третьей Красногвардейской улице. Исчезнувшую машину оперативники нашли на Ленинградском шоссе.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что преступник забрался в открытую дверь микроавтобуса. Подозреваемый нашел в бардачке ключи от транспорта и решил прокатиться на нем. В настоящее время преступник задержан. Им оказался 20-летний местный житель. Он рассказал полиции, что не имел цели хищения, а просто хотел покататься по городу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Молодого человека обвиняют по статье за неправомерное завладение автомобилем.

В МВД установили порядок вскрытия автомобилей и квартир в отсутствие владельцев.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД по Москве
 

Теги: автобус, мвд, москва, угон автомобиля
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии