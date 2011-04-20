В Москве молодой человек прокатился на угнанном автобусе и бросил его на улице

Преступник задержан оперативниками.

В Москве молодой человек угнал микроавтобус, а затем оставил транспортное средство без присмотра. Известно, что преступление совершено по Третьей Красногвардейской улице. Исчезнувшую машину оперативники нашли на Ленинградском шоссе.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что преступник забрался в открытую дверь микроавтобуса. Подозреваемый нашел в бардачке ключи от транспорта и решил прокатиться на нем. В настоящее время преступник задержан. Им оказался 20-летний местный житель. Он рассказал полиции, что не имел цели хищения, а просто хотел покататься по городу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Молодого человека обвиняют по статье за неправомерное завладение автомобилем.

В МВД установили порядок вскрытия автомобилей и квартир в отсутствие владельцев.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД по Москве

