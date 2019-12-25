В МВД установили порядок вскрытия автомобилей и квартир в отсутствие владельцев

МВД будет предупреждать собственников о вскрытии их квартир и машин не позднее 24 часов.

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа о новых правилах вскрытия автомобилей и квартир сотрудниками правоохранительных органов в случае необходимости. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно нововведению, полицейские обязаны уведомлять россиян о вскрытии транспортного средства или жилого помещения не менее чем за 24 часа с момента осуществления процедуры. Обратиться к гражданам могут по интернету, почте или телефону.

Кроме того, уведомление может быть лично вручено сотрудником полиции под подпись с указанием даты и времени вручения. В уведомлении будут приведены дата, время, место и основание для процедуры.

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Фото: Piter.tv