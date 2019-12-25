  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Комитет Думы по здравоохранению поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах
Сегодня, 11:41
176
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Комитет Думы по здравоохранению поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

0 0

Госдуме рекомендовали принять соответствующий закон в первом чтении.

Комитет Государственной Думы по здравоохранению поддержал закон о QR-кодах в общественных местах. Об этом в беседе с "Интерфакс" заявил глава комитета Дмитрий Хубезов.

По его словам, российскому парламенту была дана рекомендация принять соответствующий закон в первом чтении.

Наше заключение – поддержать и рекомендовать принять в первом чтении.

Дмитрий Хубезов, глава комитета ГД по охране здоровья

Проект закона предусматривает введение системы QR-кодов для посещения непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, а также учреждений культуры и массовых мероприятий. Накануне стало известно, что законопроект будет рассмотрен Государственной Думой 16 декабря.

Ранее предприниматели попросили власти Петербурга перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите.

Фото: pexels.com

Теги: qr-коды, госдума, дмитрий хубезов
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии