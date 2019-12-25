Комитет Думы по здравоохранению поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Госдуме рекомендовали принять соответствующий закон в первом чтении.

Комитет Государственной Думы по здравоохранению поддержал закон о QR-кодах в общественных местах. Об этом в беседе с "Интерфакс" заявил глава комитета Дмитрий Хубезов.

По его словам, российскому парламенту была дана рекомендация принять соответствующий закон в первом чтении.

Наше заключение – поддержать и рекомендовать принять в первом чтении. Дмитрий Хубезов, глава комитета ГД по охране здоровья

Проект закона предусматривает введение системы QR-кодов для посещения непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, а также учреждений культуры и массовых мероприятий. Накануне стало известно, что законопроект будет рассмотрен Государственной Думой 16 декабря.

Ранее предприниматели попросили власти Петербурга перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите.

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