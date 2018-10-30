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В Москве машинист метро спас упавшего на рельсы пассажира

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Очевидцы опубликовали видео с места происшествия на станции "Бибирево" Московского метрополитена.

Вечером, 4 апреля, на станции "Бибирево" Московского метрополитена мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом.

По неизвестным причинам, один из пассажиров московского метро упал на рельсы прямо перед приближающимся к станции "Бибирево" поездом. Машинист вовремя заметил человека на путях и применил экстренное торможение. После того как поезд остановился, машинист помог подняться мужчине на платформу, а затем поехал дальше по маршруту.

Очевидцы сняли на видео происшествие и опубликовали видео в соцсетях.

Видео и фото: Ирина Чиркова, Максим Романов(ВК, Москва с Огоньком)

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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