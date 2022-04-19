Фигурантом уголовного дела стал москвич, ударивший в метро подростка из-за его громкой беседы с друзьями

Злоумышленника поймали на следующий день на станции метро "Полянка".

Фигурантом уголовного дела стал москвич, который на территории столичного метрополитена ударил подростка из-за его громкой беседы с друзьями. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. В полиции уточнили, что вечером 12 марта 2025 года мужчина находился в вагоне электропоезда, следующего от станции "Каховская" в сторону станции "Варшавская" на Большой кольцевой линии. Злоумышленник подошёл к компании молодых людей, после чего вступил с ними в перепалку. Далее пассажир нанёс одному из оппонентов, которым оказался 14-летний подросток, сильный удар кулаком в область груди. Далее преступник скрылся с места инцидента.

Пострадавший сначала обратился за помощью к сотрудникам полиции, а затем в медицинское учреждение, где ему диагностировали телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки. пресс-служба МВД РФ

На следующий день после происшествия оперативники установили личность злоумышленника и на станции метро "Полянка" задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Он объяснил полиции, что напал на несовершеннолетнего, так как ему не понравилось, что тот громко общался со сверстниками. Теперь в отношении москвича ведется уголовное дело по статье 116 УК РФ. Сейчас мужчина находится на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа