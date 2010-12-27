В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль фильмов ужасов "Дикие ночи"

Главным дебютом станет кинолента "Капкан" режиссера Александра Ажа, также известного по популярным хоррорам "Кровавая жатва", "У холмов есть глаза", "Зеркала".

В июле в обеих столицах России для любителей пощекотать нервишки состоится фестиваль хорроров "Дикие ночи". Главным дебютом станет кинолента "Капкан" режиссера Александра Ажа, также известного по популярным хоррорам "Кровавая жатва", "У холмов есть глаза", "Зеркала".

Также на фестивале будут представлены:

Людоедская сатира из Бразилии "Клуб каннибалов"; участник прошлогоднего Каннского фестиваля из Аргентины "Умри, чудовище, умри"; американские "Семена", где, по заявлению автора, "Сияние" встречается с "Лолитой"; чешский "Домашний режим" о неожиданных последствиях ЗОЖ; анимированное восстание целлофана во Франции "Ночь пластиковых пакетов".

Фестиваль пройдет сразу на двух площадках: в Москве и Санкт-Петербурге.

С полным ассортиментом и расписанием можно ознакомиться на сайте организатора - конторы CoolConnections. Показы пройдут в летнем кинотеатре музей "Гараж" (Москва) и в Angleterre Cinema Lounge(Санкт-Петербург).

Источник: Российская газета

Фото: Кадр из фильма "Капкан". Фото: kinopoisk.ru