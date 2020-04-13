В Москве горел жилой дом на площади 2000 кв. м

Ночью в Москве горела жилой восьмиэтажный жилой дом.
МЧС РФ по Москве сообщает, что к ним на диспетчерский пульт в 2 часа 57 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу Ленинский проспект, д. 62/1. Прибывшие в 03:05 подразделения подтвердили информацию о пожаре в квартире на 8 этаже и чердаке жилого дома.
Общая площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. На ликвидации пожара работали 12 человек и 29 единиц техники. Из дома были спасены 5 человек, 120 человек эвакуированы. О жертвах не сообщается. Пожар удалось ликвидировать за 3 часа.
Видео: Mash
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