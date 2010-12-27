В Москве два гея развратничали на глазах у детей

В столице два гея занимались сексом на глазах у несовершеннолетних.

Стало известно, что в Москве задержаны двое мужчин, занимавшихся сексом на глазах у детей и прохожих. Арестованные решили устроить разврат прямо во дворе жилого дома.

Очевидцы сообщили, что сначала влюбленные просто сидели на лавочке, но потом увлеклись. Им не помешали даже неодобрительные возгласы местных жителей. Тогда было принято решение позвонить в правоохранительные органы.

Молодые люди оказались приезжими. Одному из них 44 года и он имеет двоих детей в Ростове, а второму 24 года и он из Витебска. Их обяжут выплатить штраф за административное нарушение общественного порядка.