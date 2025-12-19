В мэрии столицы сообщили, что студенты и горожане принимают активное участие в ликвидации последствий снегопада.

В Москве для уборки снега привлекли 31 тыс. сотрудников городских служб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент ЖК столицы.

На прошлой неделе, 9 января, Москву накрыл рекордный по количеству осадков снегопад. К его уборке привлекли работников "Мосводоканала", "Мосгаза", "Москоллектора", "Моссвета" и других предприятий. Также в чистке улиц от снега участвуют сотрудники Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

В мэрии Москвы добавили, что студенты и горожане принимают активное участие в ликвидации последствий снегопада. В городе развернули более 50 мобильных пунктов обогрева и питания. Всех, кто задействован в уборке, обеспечили полным комплектом необходимого инвентаря. Кроме того, была задействована дорожная и тротуарная уборочная техника, погрузчики, самосвалы, роторные машины, а также автовышки и другая спецтехника.

Ранее мы сообщали, что снегопад в Москве вошел в пятерку сильнейших за 146 лет.

Фото: Piter.tv