Снегопад в Москве вошел в пятерку сильнейших за 146 лет постоянных метеорологических наблюдений в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, 9 января количество осадков в Москве составило 21,4 мм. Это пятый результат за почти 150 лет наблюдений и в 21-м веке. Самый сильнейший снегопад в столице зафиксировали 4 февраля 2018 года. Тогда объем выпавших осадков составил 24,2 мм.

Также в Гидрометцентре заявили, что за указанный период наблюдений в Москве отмечалось только 24 снегопада, приносивших более 15 мм осадков. Отмечается, что повторяемость сильных снегопадов в столице составляет один раз в пять-шесть лет.

Фото: Piter.tv