В Москве четыре спорткомплекса проверяют из-за угрозы взрыва

Вечером 6 октября полиция проверяет сообщения об угрозах взрыва в четырех спортивных объектах Москвы.

Как сообщает "Росбалт", 6 октября полиция проверяет сообщения об угрозах взрыва в четырех спортивных объектах Москвы.



По словам собеседника издания, кинологи проверяют сообщения об угрозах взрыва в колледже олимпийского резерва, Ледовом дворце „Крылатское“, спорткомплексах „Олимпийский“ и „Лужники“. Также он сообщил, что в зданиях проводится эвакуация.



В пятницу, 6 октября в Москве поступило более 150 сообщений об угрозе минирования, однако ни одно не подтвердилось.