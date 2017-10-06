Как сообщает "Росбалт", 6 октября полиция проверяет сообщения об угрозах взрыва в четырех спортивных объектах Москвы.
По словам собеседника издания, кинологи проверяют сообщения об угрозах взрыва в колледже олимпийского резерва, Ледовом дворце „Крылатское“, спорткомплексах „Олимпийский“ и „Лужники“. Также он сообщил, что в зданиях проводится эвакуация.
В пятницу, 6 октября в Москве поступило более 150 сообщений об угрозе минирования, однако ни одно не подтвердилось.
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В Москве четыре спорткомплекса проверяют из-за угрозы взрыва
Вечером 6 октября полиция проверяет сообщения об угрозах взрыва в четырех спортивных объектах Москвы.
Как сообщает "Росбалт", 6 октября полиция проверяет сообщения об угрозах взрыва в четырех спортивных объектах Москвы.