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В Москве четыре спорткомплекса проверяют из-за угрозы взрыва

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Вечером 6 октября полиция проверяет сообщения об угрозах взрыва в четырех спортивных объектах Москвы.

Как сообщает "Росбалт", 6 октября полиция проверяет сообщения об угрозах взрыва в четырех спортивных объектах Москвы.

По словам собеседника издания, кинологи проверяют сообщения об угрозах взрыва в колледже олимпийского резерва, Ледовом дворце „Крылатское“, спорткомплексах „Олимпийский“ и „Лужники“. Также он сообщил, что в зданиях проводится эвакуация.

В пятницу, 6 октября в Москве поступило более 150 сообщений об угрозе минирования, однако ни одно не подтвердилось.  

Теги: новости москвы , новости россии , телефонные террористы
Категории: Новости России

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