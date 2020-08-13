В Москве брат убил и расчленил сестру во время ссоры

Подозреваемого задержали.

Страшная находку сделали в квартире на улице Знаменской на востоке Москвы. По предварительной версии, мужчина убил родную сестру, после чего расчленил ее тело и пытался избавиться от останков, сообщил "МК".

Первыми тревогу забил руководитель организации, в которой работала 57-летняя женщина. В понедельник она не пришла на работу и не отвечала на телефонные звонки.

Когда коллеги приехали к ней домой, то дверь им никто не открыл. На следующий день шеф обратился за помощью в полицию. Правоохранители обнаружили в квартире пропавшей ее 55-летнего брата.

На допросе мужчина рассказал, что между ним и его сестрой произошла ссора. В порыве ярости он якобы нанес женщине смертельные ножевые ранения. После этого брат расчленил тело, а останки разложил по пакетам и ведрам, чтобы впоследствии избавиться от них. Часть фрагментов обвиняемый попытался смыть в унитаз.

В ходе обыска в квартире изъяли нож и ножницы, которые могут быть причастны к преступлению. Мужчину задержали. Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали мужчину, который вез в продуктовой тележке фрагменты человеческого тела.

Фото: прокуратура Москвы