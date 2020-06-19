Москвичка у входа в метро зарезала сожителя и его приятеля

В сети опубликован видео двойного убийства с камер наблюдения.

В Москве по подозрению в двойном убийстве задержана 41-летняя женщина.

Как сообщает следственные органы СКР по г. Москва, в столице задержана подозреваемая в двойном убийстве женщина 1979 года рождения. Сообщается, что у входа в метро "Царицыно" компания отмечала какое-то событие. В ходе возникшего конфликта женщина нанесла ножевые ранения своему сожителю, а затем множественные ранения его приятелю.

Сожитель скончался на месте, его друг, несмотря на оказанную помощь медиков, скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц", женщина задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

Телеграм-канал "112" опубликовал видео с камер наблюдения. На данных кадрах видно, что женщина в короткой юбке эмоционально разговаривает с мужчиной, затем она ударяет мужчину, и тот уходит. Но через несколько метров мужчина падает и больше не встает.

В это время к женщине подходит второй мужчина, через несколько секунд женщина ударят мужчину не менее 6 раз в область живота. Мужчина отходит, а через несколько метров хватается за живот.

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Видео: "112"