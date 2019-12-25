В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил на тротуаре девочку

В Стерлитамаке пьяный 62-летний водитель сбил на тротуаре двух девочек - подростков.
Издание "news102" сообщает, что накануне вечером, 18 июня, около 10 вечера автомобиль "Лада Калина" вылетела на скорости на тротуар и сбила двух девочек в возрасте 15 и 13 лет, которые подходили к дому после прогулки. Пятнадцатилетняя девочка от полученных травм скончалась на месте ДТП, ее подруга с тяжелыми травмами доставлена в больницу.
За рулем автомобиля был 62-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 0,838 мг/л алкоголя. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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Фото: ВК, Чёрное Белое Аскарово Абзелиловский район
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