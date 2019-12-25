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В московской квартире нашли расчлененное тело женщины в пакетах
Сегодня, 17:02
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MShaffter

В московской квартире нашли расчлененное тело женщины в пакетах

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В квартире находился муж убитой женщины.

В Москве расследуют убийство женщины.

ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову сообщает, что в квартире по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения. Останки расчлененной женщины были разложены по пакетам. В квартире находился муж женщины.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Причастность мужа к убийству устанавливается.

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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