В московской квартире нашли расчлененное тело женщины в пакетах

В Москве расследуют убийство женщины.
ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову сообщает, что в квартире по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения. Останки расчлененной женщины были разложены по пакетам. В квартире находился муж женщины.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Причастность мужа к убийству устанавливается.
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Фото:Piter.TV
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