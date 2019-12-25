В Ростовской области пенсионер топором и ножом жестоко расправился с супругой

Пенсионер забил жену обухом топора, а затем взял нож и порезал шею.

В Ростовской области пенсионер жестоко расправился со своей женой.

Региональные следственные органы СКР по Ростовской области сообщают о расследовании уголовного дела по статье "убийство" в отношении 68-летнего жителя Верхнедонского района. Как установило следствие, утром 10 августа, находясь у себя дома на кухне, пенсионер поссорился со своей 66-летней женой.

В ходе ссоры мужчина повалил жену на пол, схватил топор и нанес обухом не менее 5 ударов по голове. После чего схватился за нож и не менее двух раз вонзил его в шею своей супруги.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Пенсионер задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото:Pixabay