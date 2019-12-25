В Москве брат с сестрой забрали из дома деньги и сбежали

Полиция к утра нашла беглецов в одном из хостелов столицы.

В Москве полиция нашла детей, которые сбежали из дома вечером в воскресенье.

ТАСС со ссылкой на ГУМВД по Москве сообщает, что из дома на 1-й Хорошевский проезд брат с сестрой ушли из дома и перестали выходить на связь. Полиция в сжатые сроки нашла детей в одном из хостелов на Краснопрудной улице. По некоторым данным дети забрали с собой большую сумку с вещами и 700 тысячами рублей.

По данному факту проводится проверка. По предварительным данным между детьми и родителями произошел конфликт.