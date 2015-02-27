В Московском зоопарке уснули белогрудые ежи

Зверьки успели поправиться перед зимней спячкой.

Белогрудые ежи уснули на зиму в зоопарке Москвы, открыв сезон спячки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения. Специалисты объяснили, что перед этим животные активно набирали вес и ели предлагаемую пищу. К началу спячки это позволило зверькам поправиться, так как уже к грядущей весне они могут потерять порядка 35% от свое й массы. Также животные заранее готовили себе место для ночлега. Обычно ежи спят в утепленных сухими листьями углублениях.

… Замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градусов, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20-60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту. пресс-служба Московского зоопарка

Напомним, что весной, когда температура воздуха повышается, ежи выходят из спячки. Практически сразу же у них (в апреле) начинается сезон размножения.

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Фото и видео: Telegram / Московский зоопарк