На свет появились четыре детеныша.

В Московском зоопарке родились детеныши тайпанов Маккоя. В настоящее время животные рассажены по отдельным контейнерам для того, чтобы они не навредили друг другу. Подготовлены условия с высокой влажностью воздуха, чтобы линька змей прошла легко. Столичная коллекция пополнилась четырьмя детенышами. Пока что в их жилищах не насыпан грунт, так как он может попасть в корм и нанести вред здоровью. В

Пустынные тайпаны скрытны, поэтому они живут у нас во внутренних помещениях павильона "Террариум". Посетители пока не могут их увидеть. Сейчас готовится к открытию выставка "Ядовитые змеи мира". Светлана Акулова, директор зоопарка

Напомним, что тайпаны Маккоя являются самыми ядовитыми сухопутными змеями на планете. Они не только высокотоксичны, но и быстры. В зоопарке Москвы этих змей можно увидеть уже 12 лет. Учреждение вносит свой вклад в создание резервной популяции редкого вида в неволе.

В Ленинградском зоопарке показали обедающих лемуров вари.

Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo