Сова раньше проживала в обычной жилой квартире, а сейчас - в зоопарке на территории "Фауны России".

В Московском зоопарке появилась бородатая неясыть. Об этом сообщили на официальном сайте сотрудники учреждения. Генеральный директор МЗ Светлана Акулова рассказала о том, что этот вид уникален среди сов своим образом жизни. Особи предпочитают охотиться на добычу в сумерках. С момента своего рождения московская сова находилась у кипера, который за ней ухаживал. Животное находилось в квартире, но с взрослением птице перестало хватать места для комфортного существования.

Она – из по-настоящему спасенных совят. Нельзя было вернуть в природу сразу, а выхаживание было долгим. В результате птица привыкла к людям – и выпускать ее было просто опасно. пресс-служба Московского зоопарка

Уже сейчас сова переселилась на совиную территорию "Фауны России". Она проживает там совместно с другими неясытями: длиннохвостой и двумя обыкновенными, с болотной совой. В коллективе сложились дружелюбные взаимоотношения. При этом эти связи "не сильно теплые", так как совы не считаются социальными животными.

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Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк

