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В Московском районе задержали преступника. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью
Сегодня, 10:33
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arteliseev

В Московском районе задержали преступника. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью

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Инцидент произошел 29 января.

Напомним, что еще 29 января с Бассейной улицы был госпитализирован мужчина в тяжелом состоянии.

31 января ночью полиция задеражала на Кубинской улице подозреваемого в преступлении. Им оказался выходец из Азии 1994-ого года рождения. В тот день он ударил ножом пострадавшего во время ссоры, после чего скрылся с места происшествия.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью). 

Ранее мы сообщили, что петербуржца жестоко избили в подземном переходе.

Фото: Pixabay

Теги: криминал, полиция
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия,

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