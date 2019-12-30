В Московском районе задержали преступника. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью

Напомним, что еще 29 января с Бассейной улицы был госпитализирован мужчина в тяжелом состоянии.
31 января ночью полиция задеражала на Кубинской улице подозреваемого в преступлении. Им оказался выходец из Азии 1994-ого года рождения. В тот день он ударил ножом пострадавшего во время ссоры, после чего скрылся с места происшествия.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью).
Ранее мы сообщили, что петербуржца жестоко избили в подземном переходе.
Фото: Pixabay
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