Полиция разыскивает злоумышленников.

В Московском районе строителей-иностранцев оставили без 205 тысяч рублей. Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полиция разыскивает злоумышленников.

Выяснилось, что днем в воскресенье, 21 марта в полицию обратились двое граждан Украины 1984 и 1969 годов рождения, мужчины работали на стройке. Они рассказали, что во дворе дома №88 по улице Ленсовета двое неизвестных преступников под угрозой физической расправы похитили у них деньги – 115 и 90 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ (грабеж).

Стрельба в лицо пенсионерке на улице Дыбенко привела к уголовному делу. Против стрелявшей завели дело по статье "Хулиганство".

Фото: Piter.tv