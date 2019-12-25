Новое пространство проявилось во дворе дома №95 по Пулковскому шоссе.

В Московском районе появилось новое общественное пространство. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Новое пространство проявилось во дворе дома №95 по Пулковскому шоссе. На территории создали зоны отдыха для горожан разных возрастов, для малышей – игровой комплекс, лабиринт, песочный дворик, доска для рисования, для подростков установили карусели и конструкции для лазания. Для любителей активного отдыха создали спортивную площадку с тренажерами и столом для пинг-понга. Новое пространство создали сотрудники МО Пулковский меридиан совместно с неравнодушными местными жителями.

Также уже закончилось благоустройство внутриквартальных скверов на проспекте Космонавтов, 15 и Варшавской улице, 53. В октябре завершатся работы на площади перед Российской национальной библиотекой на Московском проспекте и в сквере на Московском проспекте, 133.

Ранее мы писали, что в Петербурге до конца года благоустроят 43 общественных пространства.

Фото: пресс-служба администрации Московского района