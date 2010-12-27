В Московском районе подросток изнасиловал школьницу в парадной

Подросток изнасиловал знакомую прямо в парадной дома.

Как стало известно, вечером 28 октября 15-летний подросток изнасиловал 14-летнюю школьницу. Инцидент произошел в парадной дома номер 12 по улице Орджоникидзе в Московском районе.

Об инциденте сообщил 31-летний неработающий кавказец. Выяснилось, что он является отчимом пострадавшей девочки. Он дал точное указание на личность преступника. Им оказался знакомый его родной дочери.

Известно, что ученица 9 класса была доставлена в в больницу с травмами и ушибами половых органов.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Местоположение насильника устанавливается.