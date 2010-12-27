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В Московском районе подросток изнасиловал школьницу в парадной
Сегодня, 9:11
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lesjasap
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В Московском районе подросток изнасиловал школьницу в парадной

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Подросток изнасиловал знакомую прямо в парадной дома.

Как стало известно, вечером 28 октября 15-летний подросток изнасиловал 14-летнюю школьницу. Инцидент произошел в парадной дома номер 12 по улице Орджоникидзе в Московском районе. 
 
Об инциденте сообщил 31-летний неработающий кавказец. Выяснилось, что он является отчимом пострадавшей девочки. Он дал точное указание на личность преступника. Им оказался знакомый его родной дочери. 
 
Известно, что ученица 9 класса была доставлена в в больницу с травмами и ушибами половых органов. 
 
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Местоположение насильника устанавливается. 
Теги: изнасилование , московский район , улица орджоникидзе
Категории: Новости СПб

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