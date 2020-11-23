В Московском районе пассажир ограбил кондуктора автобуса

Сумма ущерба составила 6,5 тыс. рублей.

В Московском районе мужчина отнял у кондуктора автобуса телефон. Кроме того, он побил пострадавшего.

По информации Piter.tv, инцидент произошел у дома № 157 по Московскому проспекту. Он хотел убежать со смартфоном кондуктора, но злоумышленника остановил водитель общественного транспорта. Тогда хулиган разбил телефон об асфальт и убежал прочь.

Пострадавший обратился в полицию. Сумма ущерба составила 6,5 тыс. рублей. Правоохранители составили фоторобот злоумышленника. Отметим, что мужчине на вид 30-35 лет, он имеет кавказскую внешность и бороду.

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Фото: Piter.tv