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В Московском районе откроют новый спортивный комплекс для занятий гимнастикой
Сегодня, 10:28
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lesjasap
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В Московском районе откроют новый спортивный комплекс для занятий гимнастикой

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Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект строительства спортивного комплекса для детей.

Новый спортивный комплекс откроется в Московском районе Петербурга. Проект предназначен для проведения занятий по гимнастике. Об этом сообщил представител Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. План строительных работ уже подписан. 
 
Известно, что здание планируют создать на территории Московского шоссе. Объект создается в результате договоренности о сотрудничестве между Администрацией Северной столицы и ПАО “Газпром”.
 
После окончания строительства комплекс перейдет под управление детско-юношеской спортивной школе номер два. Однако, объект будет находиться в городской собственности. 
 
Отметим что на заседании правительства города чиновники также одобрили создание еще одного объекта. В поселке Саперный возведут завод по изготовлению и обработке изделий из древесины и пробок. Общий объем денежных вложений под оба проекта составит 176 миллионов рублей. 
Теги: газпром , гимнастика , московский район , московское шоссе , спортивный комплекс , строительство
Категории: Новости СПб

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