В Московском районе откроют новый спортивный комплекс для занятий гимнастикой

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект строительства спортивного комплекса для детей.

Новый спортивный комплекс откроется в Московском районе Петербурга. Проект предназначен для проведения занятий по гимнастике. Об этом сообщил представител Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. План строительных работ уже подписан.

Известно, что здание планируют создать на территории Московского шоссе. Объект создается в результате договоренности о сотрудничестве между Администрацией Северной столицы и ПАО “Газпром”.

После окончания строительства комплекс перейдет под управление детско-юношеской спортивной школе номер два. Однако, объект будет находиться в городской собственности.

Отметим что на заседании правительства города чиновники также одобрили создание еще одного объекта. В поселке Саперный возведут завод по изготовлению и обработке изделий из древесины и пробок. Общий объем денежных вложений под оба проекта составит 176 миллионов рублей.