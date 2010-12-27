Полиция Московского района задержала в Ленобласти автоугонщика

В понедельник, 29 июля около 15:30 в поселке Никольское Тосненского района Ленобласти полицейские задержали автоугонщика. Его преследовали от Московского района, сообщила "Gazeta.SPb" с ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию позвонил 25-летний владелец Mazda 3. Он рассказал, что его автомобиль угнали от дома №38 на Бассейной улицы. Наряд полиции несколько часов преследовал похитителя, которым оказался 28-летний житель республики Мордовия без регистрации. Мужчина работает механиком.
Полиция возбудила уголовное дело за кражу.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Кронштадте нашли незаконную свалку отходов. Ее создали автомобилисты.
Фото: Pixabay
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