В Кронштадте нашли незаконную свалку отходов

Ее создали автомобилисты.

Во вторник, 30 июля прокуратора Кронштадтского района Петербурга проверила земельный участок на ул. Зосимова на соблюдение требований природоохранного законодательства. Выяснилось, что на нем находится несанкционированная свалка отходов, сообщила "Gazeta.SPb" с ссылкой на районную прокуратуру.

На участке валялись битые кирпичи, древесина, металлолом, коммунальные отходы и грунт от земельных работ. Известно, что в этом месте работает местное отделение всероссийского общества автомобилистов. Часть мусора была в Кронверском канале, рядом с которым расположены гаражные боксы. Сотрудники прокураторы обязали председателя общества ликвидировать свалку.

Также материалы по незаконной свалке передали в Комитет по природопользованию Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге уничтожили более 4,6 тонн слив из Сербии.

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