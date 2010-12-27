В Петербурге уничтожили более 4,6 тонн слив из Сербии

У них обнаружили опасную болезнь.

Во вторник, 30 июля, сотрудники Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области остановили партию "зараженных" слив из Сербии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В одном из пунктов карантина растений в коробках у фруктов обнаружили заболевание бурой монилиозной гнилью. Это подтвердили специалисты из подведомственного органа ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория". Опасной болезни также подвержены цветки, почки, молодые побеги, ветви и плоды растения.

Чтобы заболевание дальше не распространялось, партию слив в 4,6 тонн пришлось уничтожить.

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