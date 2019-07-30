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В центре Петербурга выявили незаконную свалку отходов
Сегодня, 12:14
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В центре Петербурга выявили незаконную свалку отходов

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Ее площадь – порядка 1 тыс. "квадратов".

Благодаря внеплановой проверке в центре Петербурга выявлена свалка отходов, сообщили в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. 

Крупную свалку обнаружили около Александро-Невской Лавры, ее площадь – порядка 1 тыс. "квадратов". Проверку территории на Монастырском острове провели по требованию прокуратуры Северной столицы. Среди сброшенных отходов – битый кирпич, древесные, строительные и коммунальные отходы.

Изначально признаки нарушения природоохранного законодательства были выявлены беспилотным летательным аппаратом. Несмотря на серьезные ограничения их в использовании, для целей экологического надзора применение беспилотников разрешено. 

Александр Кучаев, первый заместитель председателя комитета по природопользованию Петербурга

Специалисты уже отобрали пробы, чтобы установить класс опасности отходов. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры на намыве Васильевского острова ликвидировали свалку. 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: монастырский остров, незаконная свалка отходов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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