В центре Петербурга выявили незаконную свалку отходов

Ее площадь – порядка 1 тыс. "квадратов".

Благодаря внеплановой проверке в центре Петербурга выявлена свалка отходов, сообщили в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Крупную свалку обнаружили около Александро-Невской Лавры, ее площадь – порядка 1 тыс. "квадратов". Проверку территории на Монастырском острове провели по требованию прокуратуры Северной столицы. Среди сброшенных отходов – битый кирпич, древесные, строительные и коммунальные отходы.

Изначально признаки нарушения природоохранного законодательства были выявлены беспилотным летательным аппаратом. Несмотря на серьезные ограничения их в использовании, для целей экологического надзора применение беспилотников разрешено. Александр Кучаев, первый заместитель председателя комитета по природопользованию Петербурга

Специалисты уже отобрали пробы, чтобы установить класс опасности отходов.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры на намыве Васильевского острова ликвидировали свалку.

Фото: пресс-служба Смольного