В Московском метрополитене на "оранжевой" ветке запустили новый поезд "Москва"

Новый поезд "Москва" со сквозными вагонами появился на Калужско - Рижской линии Московского метрополитена.

На одной из самых загруженных веток Московского метрополитена запустили новый поезд со сквозными вагонами.

Калужско-Рижская линия Московского метрополитена пропускает за сутки более 1,1 миллиона человек. Теперь там будет курсировать новый поезд "Москва", который отличается от предшественников повышенной вместимостью и комфортом. Как сообщается на официальном сайте Мэра Москвы, в течение месяца на этой ветке появится еще один такой поезд. Раньше "Москва" курсировал только на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена с 14 апреля 2017 года.

Новый состав на 15% вместительней обычных поездов. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования состава, усиленной шумоизоляции поездки станут для пассажиров более комфортными.

Видео:Instagram/ Daydreamtanushka, valera_malishev

Фото: Instagram/ mr_metropolitain, metromand6, idmitry