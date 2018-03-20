В Московском метро длинноволосый мужчина набросился с ножом на охранника

В соти опубликовано видео нападения с камер наблюдения и видео задержания напавшего мужчины.

Сегодня, 20 марта, седовласый длинноволосый мужчина напал с ножом на сотрудника Московского метрополитена из-за досмотра рюкзака.

Сотрудник метрополитена на станции "Пролетарская" попросил мужчину показать рюкзак для досмотра. Но мужчина выхватил нож и нанес ранения охраннику метро, после чего скрылся. По горячим следам удалось задержать злоумышленника. Им оказался 43-летний житель столицы. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Раненый сотрудник в срочном порядке был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

Видео: Telegram