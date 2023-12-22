"Выходи или зарежу": фигурист Дикиджи поделился деталями нападения в петербургском метро

Нападавший будто специально провоцировал спортсмена на конфликт.

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал подробности о нападении на него в метро Петербурга в своём Telegram-канале. Как оказалось нападавший изначально сидел напротив, но потом начал старательно делать всё, чтобы произошёл конфликт.

По словам фигуриста, он сидел в наушниках, а его рюкзак находился на коленях. Мужчина зачем-то сначала начал тянуть рюкзак, а после ударил спортсмена ногой по коленке.

"Я не конфликтный человек сам по себе, но всё же снял наушники и спросил его : "Дед, с тобой всё нормально?" Его ответ в мою сторону я разобрать не смог, так как слышал его плохо. Решил, что лучше продолжу игнорировать, дабы не доводить ситуацию до конфликта. Приближаясь к станции, на которой мне нужно было выходить, этот мужчина оказался стоящим передо мной. Краем глаза я увидел, что его руки приближаются к моей шее. В правой руке я успел разглядеть блестящий предмет очень похожий на нож…" Владислав Дикиджи, российский фигурист

Реакция фигуриста оказалась молниеносной — он оттолкнул мужчину и направился к дверям. Напоследок нападавший бросил угрожающую фразу: "Выходи из вагона или зарежу".

Напомним, что все произошло на перегоне между станциями "Пионерская" и "Чёрная речка". Напавшим на Владислава Дикиджи оказался 60-летний сервисный инженер. Полиция задержала дебошира, в отделе ему выписали административку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти рецидивист напал с мачете на свою сожительницу.

Фото: Telegram-канал "Team Dikidzhi"