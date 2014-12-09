Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на 16-летнюю петербурженку в метро

Следователи проводят процессуальную проверку.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на девочку-подростка в Петербурге. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 12 ноября на станции метро "Кировский завод" неизвестный ударил горожанку по голове, после чего скрылся. Пострадавшей медицинская помощь не потребовалась, злоумышленника все еще разыскивают.

Следователи проводят процессуальную проверку.

Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 15-летний подросток ударил бутылкой по голове 17-летнего юношу.

Фото: пресс-служба СК РФ