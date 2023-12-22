Дело о нападении на петербургского фигуриста Дикиджи могут переквалифицировать на угрозу убийством

Прокуратура не увидела состава преступления по статье "хулиганство" в конфликте спортсмена и сервисного инженера.

Приморский районный суд избрал для 61-летнего мужчины, угрожавшего ножницами петербургскому фигуристу Владиславу Дикиджи, меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщают в понедельник, 5 февраля, "Известия".

По информации СМИ прокуратура не обнаружила в конфликте мужчины и 19-летнего спортсмена факта применения насилия либо угроз достаточных для уголовного преследования по статье "хулиганство". Но, по информации издания "КП-Петербург", дело хотят переквалифицировать на статью "угроза убийством" (ст. 213 УК РФ). Законное решение о квалификации произошедшего примут в ближайшее время.

Напомним, конфликт произошёл 2 февраля на перегоне между станциями метро "Пионерская" и "Чёрная речка". 61-летний мужчина приставил острые ножницы к горлу фигуриста, чтобы тот освободил место. На следующий день подозреваемый в нападении был задержан.

Ранее Piter.TV сообщал о деталях нападения на Владислава Дикиджи. Спортсмен уверяет, что не провоцировал пассажира на конфликт.

Фото: Telegram-канал "Team Dikidzhi"