"Нож был у горла": на фигуриста Владислава Дикиджи напали в метро Петербурга

Спортсмен уже написал заявление в полицию по факту нападения.

В петербургском метрополитене напали на 19-летнего фигуриста Владислава Дикиджи. Неизвестный приставил нож к его горлу, но спортсмен сумел вырваться. Об этом юноша сообщил в своём Telegram-канале.

"Друзья, представляете, меня это, ну, чуть не зарезали в метро…Я запишу после кружок, скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже и всё. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление. Вы главное не переживайте, я цел и невредим" фигурист Владислав Дикиджи, серебряный призёр чемпионата России

Тренер спортсмена Олег Татауров в разговоре с "RT на русском" немного раскрыл подробности произошедшего, рассказав, что на Влада напал не совсем адекватный мужчина лет 60-ти.

"Сидел напротив, потом дёрнул за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял" Олег Татауров, тренер

Отметим, что фигурист Дикиджи получил известность в этом сезоне, его называют "главным открытием фигурного катания". Из юниоров парень перешёл только осенью прошлого года, но у него уже две победы на Гран-при России среди взрослых. Кроме того, он стал серебряным призёром чемпионата России, который проходил в Челябинске.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Сланцах задержан подозреваемый в нападении на 19-летнего местного жителя.

Фото: Telegram-канал "Team Dikidzhi"