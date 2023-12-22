Полиция ищет напавшего на петербургского фигуриста Владислава Дикиджи

Мужчина ударил спортсмена и приставил нож к горлу, требуя уступить место.

Стали известны подробности нападения на петербургского фигуриста Владислава Дикиджи, которому к горлу приставили нож в метрополитене Северной столицы.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, всё произошло вечером в пятницу, 2 февраля в 19:30. В вагоне метро неизвестный, ударив фигуриста по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом. У потерпевшего принято заявление.

"Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела" ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Напомним, что 19-летний фигурист — серебряный призёр чемпионата России — 2024. Его уже прозвали "главным открытием фигурного катания".

Ранее Piter.TV сообщал, что в Махачкале расстреляли бойца MMA Магомедрасула Мутаева.

Фото: Piter.TV