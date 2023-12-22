По данным следствия, предполагаемым убийцей мог стать 18-летний знакомый погибшего.

В Махачкале расстреляли бойца MMA Магомедрасула Мутаева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел у дома на Гапцахской улице. Преступник выбежал из подъезда и несколько раз выстрелил в Мутаева. Спортсмен скончался по дороге в больницу.

По данным следствия, предполагаемым убийцей мог стать 18-летний знакомый погибшего. Отмечается, что у него с Мутаевым был давний конфликт, а недавно боец унизил подозреваемого. Преступник пока не задержан. В Махачкале объявлен план "Перехват". Также сообщается, что в родном селе злоумышленника проводят следственные действия.

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Видео: Telegram / BAZA