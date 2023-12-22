В Махачкале расстреляли бойца MMA Магомедрасула Мутаева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел у дома на Гапцахской улице. Преступник выбежал из подъезда и несколько раз выстрелил в Мутаева. Спортсмен скончался по дороге в больницу.
По данным следствия, предполагаемым убийцей мог стать 18-летний знакомый погибшего. Отмечается, что у него с Мутаевым был давний конфликт, а недавно боец унизил подозреваемого. Преступник пока не задержан. В Махачкале объявлен план "Перехват". Также сообщается, что в родном селе злоумышленника проводят следственные действия.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге раскрыли дело об убийстве студента 29-летней давности.
Видео: Telegram / BAZA
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