В Московском и Выборгском районах ограничат движение до апреля

Первые ограничения начнут действовать с завтрашнего дня.

В четверг, 17 февраля, пресс-служба ГАТИ сообщила, что в ближайшие дни в двух районах города введут ограничения движения для автомобилистов.

С 18 февраля по 18 марта ограничат движение транспорта от Кузнецовской улицы до Бассейной улицы по проспекту Космонавтов. Там специалисты будут прокладывать электрокабель.

В субботу, 19 февраля, ограничат движение Институтскому проспекту от Новороссийской улицы до проспекта Тореза из-за установки контактной сети. Ограничения продлятся до 30 апреля включительно.

Фото: Piter.tv