В Московском и Фрунзенском районе проводят испытания теплосетей

Специалисты АО "Теплосеть" проведут испытания тепловых сетей на прочность во Фрунзенском и Московском районах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба организации. Представители компании просят петербуржцев быть осторожнее и незамедлительно сообщать об обнаруженных прорывах конструкций. При этом, подходить к аварийным зонам не рекомендуется, также, как и спасать транспортные средства, попавшие в зону разлива - ущерб застрахован.

В Московском районе испытания пройдут по проспекту Космонавтов от Бассейной до Дунайского и Типанова, а также от Типанова до Дунайского. На последнем участке теплосеть проходит по четной стороне на газоне. Также по Бассейной - от Вибебского железнодорожного вокзала до проспекта Юрия Гагарина (на газоне по четной стороне).

Еще одним пространством для проверки выносливости теплосетей станет Звездная улица. Там рабочие испытают участок от Витебского проспекта до улицы Ленсовета, (затронет нечетную сторону и газон). На Орджоникизде - от Ленсовета до проспекта Космонавтов и проспекта Юрия Гагарина (на проезжей части по правой стороне дороги) и от Юрия Гагарина до Космонавтов и Южного рынка. На Алтайской улице - по проезжей части нечетной стороны от Ленсовета до Орджоникидзе.

Во Фрунзенском районе следует быть внимательными от Будапештской до Димитрова, от Димитрова до Турку, от Турку до Белградской, от Белградской до Будапештской, от Будапештской до Софийской и Белградской. А также от Белы Куна до Фучика и до дома под номером 39 по Софийской улице.

Фото: АО "Теплосеть"

