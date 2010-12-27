В Кировском, Центральном и Московском районах начали ремонтировать дороги

Из-за этого ввели ограничения для транспорта.

Во вторник, 30 июля в трех районах Петербурга стартовали ремонты дорог. На них выделили более 200 млн рублей, сообщил пресс-центр городской администрации.

В Кировском районе проспект Стачек отремонтирует АО "ПО Возрождение" за 102,29 млн рублей.

В Центральном районе улицу Моисеенко приведет в порядок ЗАО "АБЗ-Дорстрой" за 46,33 млн рублей.

Эта же компания займется ремонтом улицы Типанова в Московском районе за 80,18 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в 2020 году деревьев в Петербурге станет на 15% больше.

Фото: Pixabay; пресс-центр администрации Петербурга