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В Кировском, Центральном и Московском районах начали ремонтировать дороги
Сегодня, 12:37
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Cherepanov

В Кировском, Центральном и Московском районах начали ремонтировать дороги

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Из-за этого ввели ограничения для транспорта.

Во вторник, 30 июля в трех районах Петербурга стартовали ремонты дорог. На них выделили более 200 млн рублей, сообщил пресс-центр городской администрации.

В Кировском районе проспект Стачек отремонтирует АО "ПО Возрождение" за 102,29 млн рублей.  

В Центральном районе улицу Моисеенко приведет в порядок ЗАО "АБЗ-Дорстрой" за 46,33 млн рублей.

Эта же компания займется ремонтом улицы Типанова в Московском районе за 80,18 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в 2020 году деревьев в Петербурге станет на 15% больше.

Фото: Pixabay; пресс-центр администрации Петербурга

Теги: кировский район, московский район, ограничение движения, ремонт дорог, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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