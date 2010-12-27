В Кировском, Центральном и Московском районах начали ремонтировать дороги

Во вторник, 30 июля в трех районах Петербурга стартовали ремонты дорог. На них выделили более 200 млн рублей, сообщил пресс-центр городской администрации.
В Кировском районе проспект Стачек отремонтирует АО "ПО Возрождение" за 102,29 млн рублей.
В Центральном районе улицу Моисеенко приведет в порядок ЗАО "АБЗ-Дорстрой" за 46,33 млн рублей.
Эта же компания займется ремонтом улицы Типанова в Московском районе за 80,18 млн рублей.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в 2020 году деревьев в Петербурге станет на 15% больше.
Фото: Pixabay; пресс-центр администрации Петербурга
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