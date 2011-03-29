В Московской области прокуратура направила в суд дело о серии краж из магазинов

Злоумышленники работали в составе ОПГ.

На территории Московской области Раменская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о серии краж, произошедших в магазинах розничных сетей. Соответствующее заявление сделали представители надзорного ведомства через собственные социальные сети. Известно, что фигурантами расследования стали пятеро местных жителей. Злоумышленники подозреваются в трех криминальных эпизодах по пункту "а" части 4 статьи 158 УК РФ. Речь идет о незаконном проникновении внутрь помещения при участии организованной преступной группы.

Уголовное дело направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей. пресс-служба прокуратуры по региону

Следствие уточнило, что злоумышленники, действуя в составе ОПГ используя балаклавы, перчатки и инструменты для взлома дверей. В ноябре 2022 года они совершили серию краж из магазинов в Раменском. Спустя несколько дней в ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность фигурантов дела была пресечена правоохранительными органами.

Транспортная прокуратура нагрянула с обыском в яхт-клуб на Петровской косе.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Московской области