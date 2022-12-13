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В Московской области пациента с сибирской язвой доставили в больницу
Сегодня, 20:58
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В Московской области пациента с сибирской язвой доставили в больницу

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Сейчас специалисты проводят эпидрасследование.

В Московской области в больницу доставили мужчину с сибирской язвой. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В квартире пациента провели дезинфекцию. Ситуация находится под контролем врачей. 

Сейчас специалисты проводят эпидрасследование. Они организовали необходимые противоэпидемические меры. 

Ранее поступила информация, что зараженный успел покинуть Московскую область и был  госпитализирован в Чувашии. Данные не подтвердились. 

Трое жителей Чувашии заболели сибирской язвой. По предварительным данным, они работают фермерами. Мужчины заразились во время незаконного убоя нелегально купленного бычка.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам назвали симптомы лихорадки Западного Нила.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, заражение сибирской язвой, здоровье, медицина, сибирская язва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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