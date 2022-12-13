В Московской области пациента с сибирской язвой доставили в больницу

Сейчас специалисты проводят эпидрасследование.

В Московской области в больницу доставили мужчину с сибирской язвой. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В квартире пациента провели дезинфекцию. Ситуация находится под контролем врачей.

Сейчас специалисты проводят эпидрасследование. Они организовали необходимые противоэпидемические меры.

Ранее поступила информация, что зараженный успел покинуть Московскую область и был госпитализирован в Чувашии. Данные не подтвердились.

Трое жителей Чувашии заболели сибирской язвой. По предварительным данным, они работают фермерами. Мужчины заразились во время незаконного убоя нелегально купленного бычка.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам назвали симптомы лихорадки Западного Нила.

Фото: Piter.tv