В Московской области пациента с сибирской язвой доставили в больницу

В Московской области в больницу доставили мужчину с сибирской язвой. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В квартире пациента провели дезинфекцию. Ситуация находится под контролем врачей.
Сейчас специалисты проводят эпидрасследование. Они организовали необходимые противоэпидемические меры.
Ранее поступила информация, что зараженный успел покинуть Московскую область и был госпитализирован в Чувашии. Данные не подтвердились.
Трое жителей Чувашии заболели сибирской язвой. По предварительным данным, они работают фермерами. Мужчины заразились во время незаконного убоя нелегально купленного бычка.
Ранее на Piter.tv: петербуржцам назвали симптомы лихорадки Западного Нила.
Фото: Piter.tv
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