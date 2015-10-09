В Мордовии запечатлели на видео паука-волка

Жители села в Мордовии нашли у себя дома паука-волка.

Жительница Саранска испугалась, приехав к родственникам в мордовское село Киржеманы. Прямо на кровати ее ожидал “сюрприз” - огромный черно-серый паук.

Девушка сразу же подумала, что это тарантул. Скорее всего, насекомому удалось проникнуть в дом через трещины в деревянном полу. Животное удалось поймать и внести на улицу.

Специалисты с кафедры зоологии местного университета объяснили, что ей удалось увидеть особь паука-волка. Эти членистоногие действительно очень похожи на тарантулов Как и ядовитый тарантул, паук-волк тоже опасен. Он не плетет сети, а охотится на мелких насекомых - цикад, мух, клопов,комаров, жуков. Они обитают во влажных местах: в лугах, кустарниках и опавшей листве. выяснилось, что особи не ядовиты: они не склонны к нападениям на теплокровных. Однако, если спровоцировать паука, он может укусить. Тогда у пострадавшего возникает покраснение, отечность и боль в том месте, куда “ужалил” паук.

Видео: YouTube/Новости Саранска и Мордовии "Столица С"