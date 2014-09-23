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В Минздраве заявили о тенденции снижения подросткового суицида

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Чтобы сохранить положительную динамику, ведомство предлагает продолжить активную профилактическую работу.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил на Общероссийском родительском собрании о снижении числа суицидов среди подростков. Об этом сообщили в ТАСС 28 августа.

По словам политика, текущая ситуация подтверждает необходимость продолжения активной профилактической работы в школах. Он напомнил, что останавливаться в условиях нестабильной ситуации нельзя. 

Заместитель главы министерства подчеркнул, что сегодня важно работать и в сфере профилактики наркотической зависимости. Необходимо взаимодействие Минздрава с правоохранительными органами, наркологической службой и профилактическими программами. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Кравцов назвал ложной информацию о недопуске к обучению непривитых школьников.

Видео: Министерство просвещения Российской Федерации

Теги: минздрав, подростки, суицид
Категории: Новости России, Лента новостей,

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