В Минздраве заявили о тенденции снижения подросткового суицида

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил на Общероссийском родительском собрании о снижении числа суицидов среди подростков. Об этом сообщили в ТАСС 28 августа.
По словам политика, текущая ситуация подтверждает необходимость продолжения активной профилактической работы в школах. Он напомнил, что останавливаться в условиях нестабильной ситуации нельзя.
Заместитель главы министерства подчеркнул, что сегодня важно работать и в сфере профилактики наркотической зависимости. Необходимо взаимодействие Минздрава с правоохранительными органами, наркологической службой и профилактическими программами.
Ранее на Piter.tv сообщили, что Кравцов назвал ложной информацию о недопуске к обучению непривитых школьников.
Видео: Министерство просвещения Российской Федерации
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