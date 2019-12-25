Переломный момент в борьбе с COVID-19 может наступить в середине мая.

В Минздраве заявили, что карантин нужно продлить на майские праздники. Об этом рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог ведомства Николай Брико.

Я думаю, что, конечно, это важное очень мероприятие. Николай Брико, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава

По его словам, в странах, где эпидемия COVID-19 пошла на спад, власти не торопятся отменять карантинные меры, ограничиваясь лишь некоторыми послаблениями. Брико отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем. При этом, считает он, спад числа заразившихся в Москве можно будет наблюдать только в июне.

Брико добавил, что говорить про выход на плато в РФ тоже рано. Переломный момент в борьбе с COVID-19, отметил он, может наступить в середине мая — при условии, что граждане ответственно будут соблюдать карантинные меры.

Ранее Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина.