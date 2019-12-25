В некоторых регионах России заболеваемость COVID-19 продолжает расти.

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий. Мнение высказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Чуланов рассказал, что от туристических поездок стоит отказаться гражданам старшего возраста, а также людям с хроническими заболеваниями. Причина в том, что в случае заражения коронавирусом болезнь у них может протекать в тяжёлой форме.

Также профессор подчеркнул, что в некоторых регионах России заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Чуланов напомнил, что вирус передаётся воздушно-капельным путём, поэтому следует избегать массовых скоплений людей.

Ранее мы писали, что общее число заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 18 миллионов.